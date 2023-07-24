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На Дніпропетровщині горіла квартира: 68-річний власник отримав кататравму

Сьогодні 09:06
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Учора, 23 липня, на вулиці Святковій у Зеленодольську сталася пожежа у 4-поверховому житловому будинку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горіла квартира: 68-річний власник отримав кататравму

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 23:57.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить квартира на четвертому поверсі будинку.

ДСНС-ники приступили до гасіння пожежі. Під час вони вивели на свіже повітря двох чоловіків (1977 та 1978 року народження) з квартири на четвертому поверсі. Медичної допомоги врятовані не потребували.

На жаль, постраждав власник квартири, де сталася пожежа. 68-річного чоловіка з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння, кататравма та закрита черепно-мозкова травма – медики госпіталізували до лікарні.

Займання локалізували о 00:24 та ліквідували о 00:40. Вогонь пошкодив стіни та стелю в чотирьох квартирах, знищив домашнє майно на загальній площі 70 м. кв.

До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горіла квартира: 68-річний власник отримав кататравму

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горіла квартира: 68-річний власник отримав кататравму

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горіла квартира: 68-річний власник отримав кататравму

Зазначимо, кататравма – це травма, що виникає при падінні з висоти. Характеризується множинністю пошкоджень, поєднанням ЧМТ, травм внутрішніх органів і кістково-м’язової системи, частим розвитком травматичного шоку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на АЗС у Кривому Розі спалахнуло авто (ФОТО).

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