На ж/м Тополя чоловік лобом розбив ніс 14-річному хлопцю: що кажуть у поліції

Інцидент стався 22 липня на ж/м Тополя-3.

Як повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”, чоловік почав чіплятися до компанії підлітків, робив зауваження через використання нецензурних слів та ображав дівчат.

В якийсь момент дніпрянин спробував кинути на волосся дівчинки попіл, а згодом взагалі розбив лобом ніс 14-річному підлітку.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, заяв за вказаним фактом не надходило.

Для перевірки та встановлення всіх обставин події правоохоронці зареєстрували інформацію до журналу єдиного обліку відділення поліції. Вказане питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі двоє чоловіків побили та пограбували військового та його товариша: коментар поліції.

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