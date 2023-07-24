На ж/м Тополь мужчина лбом разбил нос 14-летнему парню: что говорят в полиции

Как сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный», мужчина начал цепляться к компании подростков, делал замечания из-за использования нецензурных слов и оскорблял девушек.
В какой-то момент днепрянин попытался стряхнуть на волосы девочки пепел, а затем вообще разбил лбом нос 14-летнему подростку.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Как сообщили журналисту dnepr.info, заявлений по указанному факту не поступало.
Для проверки и установления всех обстоятельств события правоохранители зарегистрировали информацию в журнал единого учета отделения полиции. Указанный вопрос находится на контроле ювенальных полицейских.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре двое мужчин избили и ограбили военного и его товарища: комментарий полиции.
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