На ж/м Тополь мужчина лбом разбил нос 14-летнему парню: что говорят в полиции

Инцидент произошел 22 июля на ж/м Тополь-3.

Как сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный», мужчина начал цепляться к компании подростков, делал замечания из-за использования нецензурных слов и оскорблял девушек.

В какой-то момент днепрянин попытался стряхнуть на волосы девочки пепел, а затем вообще разбил лбом нос 14-летнему подростку.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, заявлений по указанному факту не поступало.

Для проверки и установления всех обстоятельств события правоохранители зарегистрировали информацию в журнал единого учета отделения полиции. Указанный вопрос находится на контроле ювенальных полицейских.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре двое мужчин избили и ограбили военного и его товарища: комментарий полиции.

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