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На вокзалі в Дніпрі у чоловіка знайшли гранату

Сьогодні 12:22
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На дніпровському вокзалі у пасажира знайшли гранату.

Новости Днепра про На вокзалі в Дніпрі у чоловіка знайшли гранату

Про це розповіли в Управлінні поліції охорони в Дніпропетровській області.

Як зазначили правоохоронці, інцидент трапився 9 березня. Під час патрулювання дніпровського залізничного вокзалу охоронці знайшли у одного із пасажирів гранату. У чоловіка, який був одягнений у військовий однострій, серед особистих речей в сумці лежав корпус гранати ф-1 з запалом. 

Зазначається, що небезпечний боєприпас виявили за допомогою інтроскопу (це той прилад за допомогою якого перевіряють вміст багажу на вокзалах та в аеропортах). 

Чоловік пояснив правоохоронцям, що повернувся зі служби та забув здати боєприпас до своєї військової частини. 

На місце події викликали слідчо-оперативну групу й правопорушника передали у відділення поліції для з’ясування обставин. Поліцейські направили боєприпас на експертизу.
 
Нагадаємо, раніше гранату знайшли в смітнику на Слобожанському проспекті. 

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Новости Днепра про На вокзалі в Дніпрі у чоловіка знайшли гранатуУкраїнська

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