На вокзалі в Дніпрі у чоловіка знайшли гранату

На дніпровському вокзалі у пасажира знайшли гранату.

Про це розповіли в Управлінні поліції охорони в Дніпропетровській області.

Як зазначили правоохоронці, інцидент трапився 9 березня. Під час патрулювання дніпровського залізничного вокзалу охоронці знайшли у одного із пасажирів гранату. У чоловіка, який був одягнений у військовий однострій, серед особистих речей в сумці лежав корпус гранати ф-1 з запалом.

Зазначається, що небезпечний боєприпас виявили за допомогою інтроскопу (це той прилад за допомогою якого перевіряють вміст багажу на вокзалах та в аеропортах).

Чоловік пояснив правоохоронцям, що повернувся зі служби та забув здати боєприпас до своєї військової частини.