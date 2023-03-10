На вокзалі в Дніпрі у чоловіка знайшли гранату

Про це розповіли в Управлінні поліції охорони в Дніпропетровській області.
Як зазначили правоохоронці, інцидент трапився 9 березня. Під час патрулювання дніпровського залізничного вокзалу охоронці знайшли у одного із пасажирів гранату. У чоловіка, який був одягнений у військовий однострій, серед особистих речей в сумці лежав корпус гранати ф-1 з запалом.
Зазначається, що небезпечний боєприпас виявили за допомогою інтроскопу (це той прилад за допомогою якого перевіряють вміст багажу на вокзалах та в аеропортах).
Чоловік пояснив правоохоронцям, що повернувся зі служби та забув здати боєприпас до своєї військової частини.
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