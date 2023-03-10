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У Дніпрі 11 рятувальників гасили пожежу у гаражі (ФОТО)

Сьогодні 10:03
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Вогонь загасили за 21 хвилину.

Новости Днепра про У Дніпрі 11 рятувальників гасили пожежу у гаражі (ФОТО)

Сьогодні, 10 березня, о 03:46 на лінію «101» повідомили про займання гаража на вулиці Юрія Савченка.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце виклику, надзвичайники встановили, що з гаража йде дим.

Займання локалізували о 04:50 та ліквідували о 05:11. Вогонь знищив майно всередині та пошкодив дах, стіни гаража на загальній площі 50 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі 11 рятувальників гасили пожежу у гаражі (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі 11 рятувальників гасили пожежу у гаражі (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра палає сухостій (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Дніпрі 11 рятувальників гасили пожежу у гаражі (ФОТО)Українська

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