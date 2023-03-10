У Дніпрі 11 рятувальників гасили пожежу у гаражі (ФОТО)

Сьогодні, 10 березня, о 03:46 на лінію «101» повідомили про займання гаража на вулиці Юрія Савченка.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце виклику, надзвичайники встановили, що з гаража йде дим.
Займання локалізували о 04:50 та ліквідували о 05:11. Вогонь знищив майно всередині та пошкодив дах, стіни гаража на загальній площі 50 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра палає сухостій (ВІДЕО).
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
Старенькі впустили зловмисницю до квартири нібито для перевірки старих купюр.…
На Дніпропетровщині жінка, згадавши стару образу, вдарила свого коханого ножем.
У передмісті Дніпрі знову палає сухостій.
У Павлограді водій збив жінку та втік.