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У Дніпрі на Слобожанському проспекті у сміттєвому баку знайшли гранату

Сьогодні 17:44
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Якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте його, а телефонуйте на лінії "101" чи "102"!

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті у сміттєвому баку знайшли гранату

У понеділок, 6 березня, у Дніпрі у сміттєвому баку на Слобожанському проспекті двірник знайшов гранату. 

Ми звернулися за коментарем у поліцію.

Нам підтвердили цю інформацію. Правоохоронці вилучили вибухонебезпечний предмет.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на території одного із ЖК під колесами авто знайшли гранату: коментар поліції.

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