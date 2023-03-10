На вокзале в Днепре у мужчины нашли гранату

На днепровском вокзале у пассажира нашли гранату.

Об этом рассказали в Управлении полиции охраны в Днепропетровской области.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел 9 марта. Во время патрулирования днепровского железнодорожного вокзала охранники обнаружили у одного из пассажиров гранату. У мужчины, одетого в военную форму, среди личных вещей в сумке лежал корпус гранаты ф-1 с запалом.

Отмечается, что опасный боеприпас обнаружили с помощью интроскопа (это тот прибор, с помощью которого проверяют содержимое багажа на вокзалах и в аэропортах).

Мужчина объяснил правоохранителям, что вернулся со службы и забыл сдать боеприпас в свою воинскую часть.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и правонарушителя передали в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Полицейские направили боеприпас на экспертизу.

Напомним, ранее гранату нашли в мусорнике на Слобожанском проспекте.