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Не розслабляємося: Дніпрі та області є загроза аварійних вимкнень світла

Сьогодні 11:24
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У Дніпрі можуть аварійно вимикати світло.
Новости Днепра про Не розслабляємося: Дніпрі та області є загроза аварійних вимкнень світла

фото ілюстративне

Хоча після вчорашнього нічого обстрілу блекаута не сталося, але деякі об’єкти енергетики все ж постраждали. 

За словами Укренерго, у деяких громадах Дніпропетровської області є загроза аварійних вимкнень світла. Зокрема, про проблеми з енергопостачанням повідомляють мешканці Нікополя. Учора половина міста залишилася без світла. 

Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу.

У ДТЕК заявляють, що ліміти відсутні, однак у разі перенавантаження, можливі відключення в окремих районах області. Втім, мешканці лівобережних районів Дніпра кажуть, що в них аварійно вимкнули світло. 

Це підтверджують і в КП “Дніпроводоканал”. Комунальники повідомили, що у зв’язку з відключенням електроживлення ДТЕКом зупинено ПНС
вул. Маршала Малиновського, буд. 8Б. Через це знижено тиск на верхніх поверхах: вул. Маршала Малиновського, буд. 6, пров. Любарського, буд. 8-20.

Тому краще за можливості не користуватися ліфтом, бо світло може зникнути в будь-який момент через аварію.

Новости Днепра про Не розслабляємося: Дніпрі та області є загроза аварійних вимкнень світла

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Новости Днепра про Не розслабляємося: Дніпрі та області є загроза аварійних вимкнень світлаУкраїнська

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