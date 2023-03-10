Не розслабляємося: Дніпрі та області є загроза аварійних вимкнень світла

У Дніпрі можуть аварійно вимикати світло.

Хоча після вчорашнього нічого обстрілу блекаута не сталося, але деякі об’єкти енергетики все ж постраждали.

За словами Укренерго, у деяких громадах Дніпропетровської області є загроза аварійних вимкнень світла. Зокрема, про проблеми з енергопостачанням повідомляють мешканці Нікополя. Учора половина міста залишилася без світла.

Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу.

У ДТЕК заявляють, що ліміти відсутні, однак у разі перенавантаження, можливі відключення в окремих районах області. Втім, мешканці лівобережних районів Дніпра кажуть, що в них аварійно вимкнули світло.

Це підтверджують і в КП “Дніпроводоканал”. Комунальники повідомили, що у зв’язку з відключенням електроживлення ДТЕКом зупинено ПНС

вул. Маршала Малиновського, буд. 8Б. Через це знижено тиск на верхніх поверхах: вул. Маршала Малиновського, буд. 6, пров. Любарського, буд. 8-20.

Тому краще за можливості не користуватися ліфтом, бо світло може зникнути в будь-який момент через аварію.

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