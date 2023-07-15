На трасі Дніпро-Запоріжжя пенсіонер збив підлітка на велосипеді

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

13 липня близько 15:50 у Запорізькому районі на автодорозі Дніпро-Запоріжжя сталася аварія.

Там 62-річний водій автомобіля Opel Astra, рухаючись по автодорозі, збив 16-річного велосипедиста, який рухався узбіччям у попутному напрямку та виїхав на проїзджу частину.

Про це повідомляє ГУ НП у Запорізькій області.

Зазначається, що пенсіонер був тверезий. Потерпілого підлітка із травмами госпіталізували до лікарні.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині легковик влетів в дерево: 4 постраждалих.

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