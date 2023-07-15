На Дніпропетровщині легковик влетів в дерево: 4 постраждалих

Учора ввечері, 14 липня, на трасі між селами Булахівка та Кочережки Павлоградського району сталася аварія.

Там водій легкового автомобіля Seat Leon не впорався з керуванням та в’їхав у дерево.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 21:05.

На жаль, постраждали четверо людей: водій 2006 року народження та троє пасажирів: дві жінки 2003 року народження та чоловік 2003 року народження. Їх госпіталізували до лікарні. Наразі проводиться обстеження, діагноз травмованих встановлюється.

Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.

Будь ласка, будьте обережні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Робочій вантажівка влетіла у стовп (ФОТО).

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