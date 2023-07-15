Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині легковик влетів в дерево: 4 постраждалих

Сьогодні 08:30
просмотров

Учора ввечері, 14 липня, на трасі між селами Булахівка та Кочережки Павлоградського району сталася аварія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині легковик влетів в дерево: 4 постраждалих

Там водій легкового автомобіля Seat Leon не впорався з керуванням та в’їхав у дерево.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 21:05.

На жаль, постраждали четверо людей: водій 2006 року народження та троє пасажирів: дві жінки 2003 року народження та чоловік 2003 року народження. Їх госпіталізували до лікарні. Наразі проводиться обстеження, діагноз травмованих встановлюється.

Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині легковик влетів в дерево: 4 постраждалих

Будь ласка, будьте обережні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Робочій вантажівка влетіла у стовп (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині легковик влетів в дерево: 4 постраждалихУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Безкінечні тривоги: як минула ніч на Дніпропетровщині
Новини Дніпра
Сьогодні 07:54
Безкінечні тривоги: як минула ніч на Дніпропетровщині

Уночі було кілька повітряних тривог, до того ж різні моніторингові…

У Кривому Розі безвісти зникла 17-річна дівчина: допоможіть знайти
Новини Дніпра
Вчора 18:11
У Кривому Розі безвісти зникла 17-річна дівчина: допоможіть знайти

Потрібна ваша допомога!

Шукали два дні: у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловік
Новини Дніпра
Вчора 17:59
Шукали два дні: у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловік

У Синельниківському районі з води витягли потопельника.

У Дніпрі в АНД районі горів двоповерховий будинок (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 15:55
У Дніпрі в АНД районі горів двоповерховий будинок (ФОТО)

Сьогодні, 14 липня, в АНД районі на вулиці Олександра Таушева…

Наверх