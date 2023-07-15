Червень цього року став найспекотнішим за останні 174 роки

Червень-2023 став найспекотнішим червнем за останні 174 роки.

Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Середня температура повітря минулого місяця була на 1,05 градуса Цельсія вище середнього показника.

За прогнозом NOAA, 2023 рік, ймовірно, виявиться серед найспекотніших в історії спостережень. За розрахунками кліматологів, ймовірність, що цей рік увійде в ТОП-10 найспекотніших, становить 97%.

Щодо цього місяця, то за даними платформи Climate Reanalyzer, 4 липня стало найспекотнішим днем на Землі принаймні за 44 роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро накриє антициклон Fee: до міста знову прийде пекельна спека.

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