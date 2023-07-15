У Дніпрі у річці біля Нового мосту ледве не втонув молодий хлопець: був в 500 метрах від берега

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що чоловік знаходиться на відстані близько 500 метрів від берега.
Містянина дістали та передали медикам для подальшої госпіталізації.
Зазначається, що чоловіку 24 роки. Як саме він опинився у воді – невідомо.
До порятунку залучили 4 рятувальників та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловік.
Читайте також:
Автор:
Важлива інформація!
Учора ввечері, 14 липня, на трасі між селами Булахівка та…
Уночі було кілька повітряних тривог, до того ж різні моніторингові…
Потрібна ваша допомога!