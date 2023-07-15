У Дніпрі сварка між чоловіками закінчилася поножовщиною: вдарив кухонним ножем у груди

Учора, 14 липня, в одному з будинків в Новокодацькому районі між двома чоловіками сталася сварка, яка закінчилася поножовщиною.

47-річний містянин схопив кухонний ніж та вдарив ним у груди 36-річного знайомого.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Постраждалого госпіталізували до міської лікарні. А нападника затримали. На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Пізніше слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Триває слідство.

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