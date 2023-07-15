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На трассе Днепр-Запорожье пенсионер сбил подростка на велосипеде

Сегодня 11:57
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Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Новости Днепра про На трассе Днепр-Запорожье пенсионер сбил подростка на велосипеде

13 июля около 15:50 в Запорожском районе на автодороге Днепр-Запорожье произошла авария. 

Там 62-летний водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге, сбил 16-летнего велосипедиста, который двигался по обочине в попутном направлении и выехал на проезжую часть.

Об этом сообщает ГУ НП в Запорожской области.

Отмечается, что пенсионер был трезв. Пострадавшего подростка с травмами госпитализировали в больницу.

Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло потерпевшему тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Новости Днепра про На трассе Днепр-Запорожье пенсионер сбил подростка на велосипеде

Новости Днепра про На трассе Днепр-Запорожье пенсионер сбил подростка на велосипеде

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине легковушка влетела в дерево: 4 пострадавших.

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