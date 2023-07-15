На трассе Днепр-Запорожье пенсионер сбил подростка на велосипеде

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

13 июля около 15:50 в Запорожском районе на автодороге Днепр-Запорожье произошла авария.

Там 62-летний водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге, сбил 16-летнего велосипедиста, который двигался по обочине в попутном направлении и выехал на проезжую часть.

Об этом сообщает ГУ НП в Запорожской области.

Отмечается, что пенсионер был трезв. Пострадавшего подростка с травмами госпитализировали в больницу.

Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло потерпевшему тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине легковушка влетела в дерево: 4 пострадавших.

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