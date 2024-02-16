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На півроку планують перекрити провулок в центрі Дніпра

Сьогодні 20:07
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У Дніпрі можуть перекрити провулок Південний.

Новости Днепра про На півроку планують перекрити провулок в центрі Дніпра

Про це йдеться у проєкті рішення опублікованому на сайті міськради Дніпра 16 лютого.

З 4 квітня по 4 жовтня 2024 року можуть перекрити провулок Південний у самісінькому центрі Дніпра. На цей час тимчасово обмежать рух проїзною частиною, а саме ділянкою від будинку №4Б до будинку №7. Причина – проведення будівельних робіт обслуговим кооперативом. 

Виконавець робіт має огородити ділянку, де триватиме будівництво, а також завчасно узгодити з патрульною поліцією схему руху транспорту на час перекриття провулка. Крім цього розмістити інформацію про терміни, підрядника, візуалізацію та забезпечити безпечний рух для пішоходів. 

Важливо! Це поки що тільки проєкт рішення. Аби документ набрав чинності треба, щоб його узгодили у міськраді та підписав міський голова. 

Новости Днепра про На півроку планують перекрити провулок в центрі Дніпра

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі тимчасово звузять проспект Героїв.

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