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На полгода планируют перекрыть переулок в центре Днепра

Сегодня 20:07
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В Днепре могут перекрыть переулок Южный.

Новости Днепра про На полгода планируют перекрыть переулок в центре Днепра

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета Днепра 16 февраля.

С 4 апреля по 4 октября 2024 могут перекрыть переулок Южный в самом центре Днепра. На этот период временно ограничат движение проезжей частью, а именно участком от дома №4Б до дома №7. Причина – проведение строительных работ обслуживающим кооперативом.

Исполнитель работ должен оградить участок, где будет продолжаться строительство, а также заранее согласовать с патрульной полицией схему движения транспорта на время перекрытия переулка. Кроме этого разместить информацию о сроках, подрядчике, визуализации и обеспечить безопасное движение для пешеходов.

Важно! Это пока только проект решения. Чтобы документ вступил в силу, нужно, чтобы его согласовали в горсовете и подписал городской голова.

Новости Днепра про На полгода планируют перекрыть переулок в центре Днепра

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре временно сузят проспект Героев.

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