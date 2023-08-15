На місці “прильотів” у Дніпрі виникла масштабна пожежа: двоє людей постраждали - Днепр Инфо
На місці “прильотів” у Дніпрі виникла масштабна пожежа: двоє людей постраждали
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Сегодня 07:51

Сьогодні вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру.

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Вдарили по одному із промислових підприємств. Там спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 800 кв. м. Рятувальники вже локалізували його.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На жаль, постраждали двоє містян – 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.

Ворог атакував вночі й інші міста України. У Львові уламки ворожих ракет впали на житлові будинки. Там спалахнули пожежі. Крім того, одна із ракет прилетіла у двір дитячого садка. Там значні руйнування. На жаль, є й постраждалі. У Луцьку росіяни також вдарили по промисловому підприємству. На жаль, наразі відомо про трьох загиблих.

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Руйнування у Львові.

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