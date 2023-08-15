Серія потужних вибухів у Дніпрі: перший офіційний коментар

Сьогодні вночі у Дніпрі було дуже гучно.

Під час повітряної тривоги у місті пролунали близько 10 вибухів.

Як повідомив Сергій Лисак, начальний Дніпропетровської ОВА, російські терористи о 4:20 нанесли ракетний удар по одному з підприємств. Там спалахнула пожежа.

Попередньо, 1 постраждалий.

Чекайте офіційну інформацію. Блогерів, які поститимуть фото, попереджаю про відповідальність! – написав Сергій Лисак.

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