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  • На месте «прилетов» в Днепре возник масштабный пожар: два человека пострадали

На месте «прилетов» в Днепре возник масштабный пожар: два человека пострадали

Сегодня 07:51
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Сегодня ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Днепру.

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Ударили по одному из промышленных предприятий. Там возник масштабный пожар. Огонь охватил более 800 кв. м. Спасатели уже локализовали его.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К сожалению, пострадали двое горожан – 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он находится в состоянии средней тяжести.

Враг атаковал ночью и другие города Украины. Во Львове обломки вражеских ракет упали на жилые дома. Там вспыхнули пожары. Кроме того, одна из ракет прилетела во двор детского сада. Там значительные разрушения. К сожалению, есть и пострадавшие. В Луцке россияне также ударили по промышленному предприятию. К сожалению, трое людей погибли.

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Разрушения во Львове.

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