На месте «прилетов» в Днепре возник масштабный пожар: два человека пострадали

Сегодня ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Днепру.

Ударили по одному из промышленных предприятий. Там возник масштабный пожар. Огонь охватил более 800 кв. м. Спасатели уже локализовали его.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К сожалению, пострадали двое горожан – 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он находится в состоянии средней тяжести.

Враг атаковал ночью и другие города Украины. Во Львове обломки вражеских ракет упали на жилые дома. Там вспыхнули пожары. Кроме того, одна из ракет прилетела во двор детского сада. Там значительные разрушения. К сожалению, есть и пострадавшие. В Луцке россияне также ударили по промышленному предприятию. К сожалению, трое людей погибли.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: