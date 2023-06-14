На Дніпропетровщині зіткнулися фура та мікроавтобус: одного із водіїв діставали рятувальники (ФОТО)

Сьогодні, 14 червня, неподалік села Степове Криворізького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz Sprinter та мікроавтобус Volkswagen LT.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов об 11:16.
Водія Volkswagen затисло поміж пошкоджених конструкцій.
Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання дістали 54-річного постраждалого чоловіка з понівеченого авто. Його госпіталізували.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися BMW та Renault.
Читайте також:
Автор:
До поліції зателефонував чоловік. Він повідомив, що вчора залишив своє…
У Новомосковському районі шукають зниклого чоловіка
Учора рано-вранці росіяни атакували Кривий Ріг ракетами.
Мешканці Нікополя та району продовжують самотужки досліджувати артефакти, які знаходяться…