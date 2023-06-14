На Дніпропетровщині зіткнулися фура та мікроавтобус: одного із водіїв діставали рятувальники (ФОТО)

Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Сьогодні, 14 червня, неподалік села Степове Криворізького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz Sprinter та мікроавтобус Volkswagen LT.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов об 11:16.

Водія Volkswagen затисло поміж пошкоджених конструкцій.

Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання дістали 54-річного постраждалого чоловіка з понівеченого авто. Його госпіталізували.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися BMW та Renault.

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