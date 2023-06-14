У Дніпропетровській області шукають 65-річного чоловіка, який пішов з дому та зник

Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
За словами правоохоронців, 65-річний Олександр Харін пішов з дому 13 червня та не повернувся. Чоловік живе в селі Миколаївка Новомосковського району. Поліціянти просять допомогти їм у пошуках.
Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся сиве коротке.
Був одягнений: у блакитний піджак, сині штани, гумові чорні калоші.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Олександра Харіна, просимо повідомити до Новомосковського районного відділу поліції за телефонами: 102, (098) 242 – 58 – 03, (095) 907 – 52 – 03.
Нагадаємо, раніше ми писали, що патрульні у Дніпрі допомогли дістатися додому бабусі, що загубилася.
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