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  • У Дніпропетровській області шукають 65-річного чоловіка, який пішов з дому та зник

У Дніпропетровській області шукають 65-річного чоловіка, який пішов з дому та зник

Сьогодні 15:53
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У Новомосковському районі шукають зниклого чоловіка

Новости Днепра про У Дніпропетровській області шукають 65-річного чоловіка, який пішов з дому та зник

Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області. 

За словами правоохоронців, 65-річний Олександр Харін пішов з дому 13 червня та не повернувся. Чоловік живе в селі Миколаївка Новомосковського району. Поліціянти просять допомогти їм у пошуках.

Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся сиве коротке.

Був одягнений: у блакитний піджак, сині штани, гумові чорні калоші.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Олександра Харіна, просимо повідомити до Новомосковського районного відділу поліції за телефонами: 102(098) 242 – 58 – 03(095) 907 – 52 – 03.

Нагадаємо, раніше ми писали, що патрульні у Дніпрі допомогли дістатися додому бабусі, що загубилася. 

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області шукають 65-річного чоловіка, який пішов з дому та зникУкраїнська

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