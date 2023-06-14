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  • Одного із водіїв заблокувало в авто: у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися BMW та Renault

Одного із водіїв заблокувало в авто: у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися BMW та Renault

Сьогодні 11:12
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У вівторок, 13 червня, на Набережній Перемоги сталася аварія.

Новости Днепра про Одного із водіїв заблокувало в авто: у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися BMW та Renault

Там зіткнулися Renault Logan та BMW.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:42.

Внаслідок ДТП водія Renault заблокувало в автівці. 49-річного чоловіка з попереднім діагнозом “черепно-мозкова травма” госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про Одного із водіїв заблокувало в авто: у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися BMW та Renault

Будь ласка, будьте обережні за кермом!

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Новости Днепра про Одного із водіїв заблокувало в авто: у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися BMW та RenaultУкраїнська

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