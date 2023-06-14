Одного із водіїв заблокувало в авто: у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися BMW та Renault

Там зіткнулися Renault Logan та BMW.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:42.
Внаслідок ДТП водія Renault заблокувало в автівці. 49-річного чоловіка з попереднім діагнозом “черепно-мозкова травма” госпіталізували до лікарні.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Будь ласка, будьте обережні за кермом!
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