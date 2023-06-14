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Респект ППО: Дніпропетровську область атакували 3 «Шахедами», все збито

Сьогодні 09:30
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Вночі 14 червня російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область «Шахедами».

Новости Днепра про Респект ППО: Дніпропетровську область атакували 3 «Шахедами», все збито

Як відпрацювала ППО, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог випустив по області 3 безпілотники. Всі вони були збиті захисниками з ПК «Схід».

Атакував агресор і важкою артилерією. Під приціл потрапив Нікополь. На щастя, ніхто не постраждав. Наслідки обстрілу встановлюють рятувальники.

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Новости Днепра про Респект ППО: Дніпропетровську область атакували 3 «Шахедами», все збитоУкраїнська Новости Днепра про Респект ППО: Дніпропетровську область атакували 3 «Шахедами», все збитоРусский

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