Респект ППО: Дніпропетровську область атакували 3 «Шахедами», все збито

Як відпрацювала ППО, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог випустив по області 3 безпілотники. Всі вони були збиті захисниками з ПК «Схід».
Атакував агресор і важкою артилерією. Під приціл потрапив Нікополь. На щастя, ніхто не постраждав. Наслідки обстрілу встановлюють рятувальники.
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