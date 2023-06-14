Респект ППО: Дніпропетровську область атакували 3 «Шахедами», все збито

Вночі 14 червня російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область «Шахедами».

Як відпрацювала ППО, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог випустив по області 3 безпілотники. Всі вони були збиті захисниками з ПК «Схід».

Атакував агресор і важкою артилерією. Під приціл потрапив Нікополь. На щастя, ніхто не постраждав. Наслідки обстрілу встановлюють рятувальники.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: