Одного из водителей заблокировало в авто: в Днепре на Набережной Победы столкнулись BMW и Renault

Пожалуйста, будьте осторожны за рулем!

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

В результате ДТП водителя Renault заблокировало в автомобиле. 49-летнего мужчину с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма» госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 19:42.

Там столкнулись Renault Logan и BMW.

Во вторник, 13 июня, на Набережной Победы произошла авария.

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