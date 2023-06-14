Одного из водителей заблокировало в авто: в Днепре на Набережной Победы столкнулись BMW и Renault

Там столкнулись Renault Logan и BMW.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 19:42.
В результате ДТП водителя Renault заблокировало в автомобиле. 49-летнего мужчину с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма» госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Пожалуйста, будьте осторожны за рулем!
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 14 июня, некоторым жителям Днепра отключили воду.
Частые дороги дома в Днепре могут поражать воображение своими необычными…
Вчера поздно вечером на улице Кемеровской в АНД районе произошел…
Бывший заключенный пожаловался в Европейский суд по правам человека на…
Сегодня, 14 июня, некоторым жителям Днепра отключили воду.
Частые дороги дома в Днепре могут поражать воображение своими необычными формами, цветом и размерами, а на участках у дома может быть все что угодно: от бассейна до теннисного корта.
Вчера поздно вечером на улице Кемеровской в АНД районе произошел пожар.
Бывший заключенный пожаловался в Европейский суд по правам человека на бесчеловечные условия содержания в СИЗО.
В Покрове на Днепропетровщине мужчина обманывал переселенцев, которые хотели арендовать жилье.
Важная информация!
РФ сумела обойти санкции, а ракета которой ударили по Кривому Рогу изготовили в апреле 2023 года.
14 июня электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Ночью 14 июня российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область «Шахедами».
Число жертв после обстрела Кривого Рога во вторник, 13 июня, возросло до 12 человек. Ночью в больнице скончался мужчина, получивший сильные ожоги.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!