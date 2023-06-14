12 жертв: в лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетної атаки у Кривому Розі

Кількість жертв після обстрілу Кривого Рогу у вівторок, 13 червня, зросла до 12 людей. Вночі в лікарні помер чоловік, що отримав сильні опіки.

Про це повідомляє у Telegram голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“На жаль, жертв уже 12 – вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам’ять загиблим”, – розповів він.

Вілкул Нагадав, що сьогодні в місті оголошено День жалоби за загиблими після російського удару.

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