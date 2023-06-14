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12 жертв: в лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетної атаки у Кривому Розі

Сьогодні 09:00
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Кількість жертв після обстрілу Кривого Рогу у вівторок, 13 червня, зросла до 12 людей. Вночі в лікарні помер чоловік, що отримав сильні опіки.

Новости Днепра про 12 жертв: в лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетної атаки у Кривому Розі

Про це повідомляє у Telegram голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“На жаль, жертв уже 12 – вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам’ять загиблим”, – розповів він.

Вілкул Нагадав, що сьогодні в місті оголошено День жалоби за загиблими після російського удару.

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Новости Днепра про 12 жертв: в лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетної атаки у Кривому РозіУкраїнська Новости Днепра про 12 жертв: в лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетної атаки у Кривому РозіРусский

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