В Днепропетровской области столкнулись фура и микроавтобус: одного из водителей доставали спасатели (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы столкнулись BMW и Renault .

Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования достали 54-летнего пострадавшего мужчину из поврежденного авто. Его госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 11:16.

Сегодня, 14 июня, недалеко от села Степное Криворожского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись грузовик Mercedes-Benz Sprinter и микроавтобус Volkswagen LT.

В эту субботу снова будет работать ботсад.

Лето – пора когда в магазинах существенно вырастает спрос на…

Coca-Cola, пломбир «Каштан» и куриное филе: сравнение цен на продукты в магазинах АТБ, «Сильпо», «Варус» Лето – пора когда в магазинах существенно вырастает спрос на напитки, минеральную воду и мороженное. Но также традиционно популярностью пользуется курятина и молочные продукты. В разных магазинах один и тот же продукт может стоит по-разному. просмотров

Захотел покататься со своими подругами: в Днепре 20-летний парень угнал ВАЗ В полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что вчера оставил свой автомобиль ВАЗ у подъезда дома, а сегодня утром его уже там не было. 2 просмотров