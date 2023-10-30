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  • На Дніпропетровщині захворюваність на коронавірус зросла на 93,5%, двоє людей померли

На Дніпропетровщині захворюваність на коронавірус зросла на 93,5%, двоє людей померли

Сьогодні 13:58
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Час згадати про COVID-19!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині захворюваність на коронавірус зросла на 93,5%, двоє людей померли

У Дніпропетровській області за останній тиждень (з 20.10 до 26.10) захворюваність на коронавірус зросла на 93,5% у порівнянні з минулим тижнем. Усього за цей період зареєстровано 1331 випадок (минулого тижня було 688 випадків).

Серед пацієнтів дітей до 17 років – 11,7%, тобто 156 осіб.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У лікарні з діагнозом COVID-19 госпіталізували 170 хворих, зокрема четверо пацієнтів були доправлені до відділень реанімації та інтенсивної терапії. Також за звітний тиждень зафіксовано два летальних випадки від коронавірусу – це люди 65 років і старше, які мали супутні захворювання та не були щеплені.

Будь ласка, дбайте про своє здоров’я, не забувайте про профілактику та щеплення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зафіксували випадки зараження штамом COVID-19 “Еріс”: чим він небезпечний.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині захворюваність на коронавірус зросла на 93,5%, двоє людей померлиУкраїнська

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