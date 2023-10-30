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  • Всередині було троє дітей: під час ракетної атаки під Дніпром уламки пошкодили будинок

Всередині було троє дітей: під час ракетної атаки під Дніпром уламки пошкодили будинок

Сьогодні 11:34
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Вночі росіяни спробували атакувати Дніпро, але уламки ракети все ж наробили лиха у Дніпровському районі.

Новости Днепра про Всередині було троє дітей: під час ракетної атаки під Дніпром уламки пошкодили будинок

Близько другої ночі у передмісті Дніпра було чутно вибух. Зранку з’ясувалося, що силам ППО вдалося знищити дві ракети. Втім, уламки ворожого залізяччя наробили лиха в Дніпровському районі та впали на територію приватного будинку. 

У пошкодженій уламками хаті перебували двоє дорослих та троє дітей. Про це повідомив начальник військової адміністрації Дніпровського району.

До будинку вже привезли будматеріали. Сьогодні розпочнуть усувати наслідки атаки. Також обіцяють виділити допомогу від територіальної громади. Комісія визначить збитки і тоді мають виділити на місцевій сесії гроші.

Нагадаємо, внаслідок збиття ворожої ракети під Дніпром, також пошкоджено, автомобіль та п’ятиповерхівку. 

 

Фото: Суспільне. Дніпро 

Відео: телеграм-канал Дніпро Обласний 

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Новости Днепра про Всередині було троє дітей: під час ракетної атаки під Дніпром уламки пошкодили будинокУкраїнська Новости Днепра про Всередині було троє дітей: під час ракетної атаки під Дніпром уламки пошкодили будинокРусский

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