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  • На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли

На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли

Сегодня 13:58
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Пора вспомнить о COVID-19!

Новости Днепра про На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли

В Днепропетровской области за последнюю неделю (с 20.10 по 26.10) заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5% по сравнению с прошлой неделей. Всего за этот период зарегистрировано 1331 случай (на прошлой неделе было 688 случаев).

Среди пациентов детей до 17 лет – 11,7%, то есть 156 человек.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

В больницы с диагнозом COVID-19 госпитализировали 170 больных, в том числе четверо пациентов были доставлены в отделения реанимации и интенсивной терапии. Также за отчетную неделю зафиксировано два летальных случая от коронавируса – это люди 65 лет и старше, которые имели сопутствующие заболевания и не были привиты.

Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье, не забывайте о профилактике и прививках.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине зафиксировали случаи заражения штаммом COVID-19 «Эрис»: чем он опасен.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерлиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерлиРусский

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