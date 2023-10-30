На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли

В Днепропетровской области за последнюю неделю (с 20.10 по 26.10) заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5% по сравнению с прошлой неделей. Всего за этот период зарегистрировано 1331 случай (на прошлой неделе было 688 случаев).
Среди пациентов детей до 17 лет – 11,7%, то есть 156 человек.
Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
В больницы с диагнозом COVID-19 госпитализировали 170 больных, в том числе четверо пациентов были доставлены в отделения реанимации и интенсивной терапии. Также за отчетную неделю зафиксировано два летальных случая от коронавируса – это люди 65 лет и старше, которые имели сопутствующие заболевания и не были привиты.
Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье, не забывайте о профилактике и прививках.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине зафиксировали случаи заражения штаммом COVID-19 «Эрис»: чем он опасен.
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