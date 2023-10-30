Постраждав під час удару по “Новій пошті”: у лікарні помер 25-річний хлопець

Сьогодні вранці у лікарні помер 25-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківській області.
Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.
За його словами, ця жахлива трагедія вже забрала життя 7 людей. Ще 12 – проходять лікування, 2 з них – в реанімації.
Нагадаємо, пізно ввечері 21 жовтня війська рф завдали удару ракетами С-300 по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківській області. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. У компанії пообіцяли надати всю необхідну допомогу кожному, хто був на зміні, та родинам загиблих.
Раніше у “Новій пошті” показали відео, на якому видно момент влучання російської ракети.
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