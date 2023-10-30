Поїхав на роботу та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 39-річного чоловіка

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У Нікополі правоохоронці розшукують 39-річного Андрія Поклада.

Відомо, що вранці 29 жовтня до поліції звернулася жінка. Вона повідомила, що 26 жовтня її співмешканець поїхав на роботу та до теперішнього часу додому не повернувся.

Про це розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 190 см, очі блакитні, волосся русяве коротке з залисинами.

Був одягнений у чорні спортивні штани, сіру кофту, чорну куртку, чорні черевики спортивного фасону. При собі мав рюкзак чорного кольору.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, 0994902639, 0950750790.

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