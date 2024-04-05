На Дніпропетровщині у пожежі заживо згоріли 50 курчат

Сьогодні о 04:16 на лінію «101» повідомили про загорання господарчої споруди на вулиці Молодіжній села Жовте Кам’янського району.
Рятувальники прибули на місце та встановили, що на території приватного домоволодіння горить надвірна споруда з сіном та господарським майном. Вогонь охопив 50 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
О 07:17 полум’я ліквідували. Внаслідок пожежі загинули 50 курчат, які знаходилися в споруді.
До гасіння пожежі залучили 11 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС.
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