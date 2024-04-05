На Днепропетровщине в пожаре заживо сгорели 50 цыплят

Сегодня в 04:16 на линию «101» сообщили о возгорании хозяйственной постройки на улице Молодежной села Желтое Каменского района.
Спасатели прибыли на место и установили, что на территории частного домовладения горит надворная постройка с сеном и хозяйственным имуществом. Огонь охватил 50 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
В 07:17 пламя ликвидировали. В результате пожара погибли 50 цыплят, которые находились в сооружении.
К тушению пожара привлекли 11 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Пирогова вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС.
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