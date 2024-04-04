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У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Сьогодні 09:07
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До гасіння займання залучили 14 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Сьогодні вранці на лінію «101» повідомили про масштабну пожежу на вулиці Пирогова Шевченківського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце, там вони встановили, що вогонь охопив дах та внутрішні приміщення одноповерхового будинку. Загальна площа пожежі склала 70 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

Новости Днепра про У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

До гасіння загорання залучили 14 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНСУкраїнська

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