У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Сьогодні вранці на лінію «101» повідомили про масштабну пожежу на вулиці Пирогова Шевченківського району.
Рятувальники оперативно прибули на місце, там вони встановили, що вогонь охопив дах та внутрішні приміщення одноповерхового будинку. Загальна площа пожежі склала 70 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих немає.
До гасіння загорання залучили 14 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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