На Дніпропетровщині сьогодні пролунають гучні вибухи

Сьогодні, 13 квітня, на Дніпропетровщині пролунають гучні вибухи. Це стосується мешканців Кривого Рогу. Йдеться про планові вибухи у промислових кар’єрах, які почують у деяких районах міста.
Так, о 12:00 вибух запланований у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». О 14:00 — у кар’єрі «Північний» (почують жителі Саксаганського та Центрально-Міського районів).
Усі вибухи контролюються, тому зберігайте спокій.
Але не ігноруйте повітряну тривогу!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у Соборному районі вночі пролунав вибух: коментар поліції.
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