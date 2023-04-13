На Дніпропетровщині сьогодні пролунають гучні вибухи

Але не ігноруйте тривогу!

Сьогодні, 13 квітня, на Дніпропетровщині пролунають гучні вибухи. Це стосується мешканців Кривого Рогу. Йдеться про планові вибухи у промислових кар’єрах, які почують у деяких районах міста.

Так, о 12:00 вибух запланований у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». О 14:00 — у кар’єрі «Північний» (почують жителі Саксаганського та Центрально-Міського районів).

Усі вибухи контролюються, тому зберігайте спокій.

Але не ігноруйте повітряну тривогу!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у Соборному районі вночі пролунав вибух: коментар поліції.

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