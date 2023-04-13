У Дніпрі у Соборному районі вночі пролунав вибух: коментар поліції

Як повідомили у Дніпровському районному управлінні поліції, у дворі одного із будинків вибухнув предмет, схожий на гранату. У результаті пошкоджено майно, на щастя, ніхто не постраждав.
Хто саме кинув гранату у двір будинку, поки невідомо.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочину.
Триває слідство.
Увага: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі «замінували» 168 будівель, серед яких школи, суди, лікарні та ТЦ.
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