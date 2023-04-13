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У Дніпрі у Соборному районі вночі пролунав вибух: коментар поліції

Сьогодні 11:21
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Уночі на вулиці Обсерваторній пролунав вибух, який сильно налякав місцевих мешканців.

Новости Днепра про У Дніпрі у Соборному районі вночі пролунав вибух: коментар поліції

Як повідомили у Дніпровському районному управлінні поліції, у дворі одного із будинків вибухнув предмет, схожий на гранату. У результаті пошкоджено майно, на щастя, ніхто не постраждав.

Хто саме кинув гранату у двір будинку, поки невідомо.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Триває слідство.

Увага: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі «замінували» 168 будівель, серед яких школи, суди, лікарні та ТЦ. 

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Новости Днепра про У Дніпрі у Соборному районі вночі пролунав вибух: коментар поліціїУкраїнська

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