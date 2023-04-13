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У Дніпрі біля будинку спорудили цар-гараж (ФОТО)

Сьогодні 10:59
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У Дніпрі біля багатоповерхівки спорудили віп-парковку.

Новости Днепра про У Дніпрі біля будинку спорудили цар-гараж (ФОТО)

У Дніпрі постійно з’являються незаконні добудови, які жартівливо називають цар-балконами

Нещодавно в одному із дворів багатоповерхівки з’явилася споруда, яку прозвали цар-гараж. Про це повідомили в інспекції з питань благоустрою. 

Як розповіли інспектори з благоустрою, містянин вирішив прибудувати до будинку металевий навіс, який потім огородив залізними стінами. Цю споруду він використовував, як паркомісце та залишав всередині свій автомобіль.

У ході перевірки було виявлено, що дана споруда була побудована без жодних документів, а також її розміщення суперечить правилам благоустрою міста, – зазначили в інспекції.

Мешканці будинку теж скаржилися на добудову, яка заважала безпечно ходити по двору, бо через неї вони не помічали машин, які завертали на подвір’я. Власника незаконної добудови спочатку попередили про наслідки та запропонували якось узаконити будівництво, але він на це не відреагував, тож цар-гараж довелося демонтувати. 

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Новости Днепра про У Дніпрі біля будинку спорудили цар-гараж (ФОТО)Українська

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