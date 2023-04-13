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У Дніпрі в АТБ та Сільпо остаточно зникли безкоштовні пакети

Сьогодні 10:25
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У червні 2021 року набув чинності Закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Він передбачає поступову відмову від масового використання тонких поліетиленових пакетів.

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ та Сільпо остаточно зникли безкоштовні пакети

Спершу такі пакети стали платними, а вже із 1 січня 2023 року їхнє використання у торгівлі, сфері послуг та закладах харчування заборонили навіть у відділах, де продають м’ясо, рибу та крупи «на вагу».

За порушення вимоги закону передбачені штрафи.

Згідно з законом, заборона не стосуватиметься біорозкладних пакетів, але таке пакування обов’язково повинне мати відповідне маркування та відповідати європейським стандартам.

Журналісти Dnepr.info вирішили перевірити, чи є поліетиленові пакети в супермаркетах Дніпра.

У “Сільпо” ми знайшли тільки біорозкладні пакети на 2 та 3 кг. Ціна – 1,19 та 1,50 грн відповідно. Також є екоторбинки.

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ та Сільпо остаточно зникли безкоштовні пакети

В “АТБ” вибір ширший – пакети-“майки” з ручками і без.

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ та Сільпо остаточно зникли безкоштовні пакети

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ та Сільпо остаточно зникли безкоштовні пакети

Є біорозкладні за 1,6 грн та екоторбинки за 4,5 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ та Сільпо остаточно зникли безкоштовні пакети

За нашими спостереженнями, люди часто приходять зі своїми пакетиками, але багато і тих, хто беруть ті, що є в магазині.

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Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ та Сільпо остаточно зникли безкоштовні пакетиУкраїнська

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