У Дніпрі в АТБ та Сільпо остаточно зникли безкоштовні пакети

Спершу такі пакети стали платними, а вже із 1 січня 2023 року їхнє використання у торгівлі, сфері послуг та закладах харчування заборонили навіть у відділах, де продають м’ясо, рибу та крупи «на вагу».
За порушення вимоги закону передбачені штрафи.
Згідно з законом, заборона не стосуватиметься біорозкладних пакетів, але таке пакування обов’язково повинне мати відповідне маркування та відповідати європейським стандартам.
Журналісти Dnepr.info вирішили перевірити, чи є поліетиленові пакети в супермаркетах Дніпра.
У “Сільпо” ми знайшли тільки біорозкладні пакети на 2 та 3 кг. Ціна – 1,19 та 1,50 грн відповідно. Також є екоторбинки.
В “АТБ” вибір ширший – пакети-“майки” з ручками і без.
Є біорозкладні за 1,6 грн та екоторбинки за 4,5 грн.
За нашими спостереженнями, люди часто приходять зі своїми пакетиками, але багато і тих, хто беруть ті, що є в магазині.
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