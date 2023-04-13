Школи, суди, лікарні та ТЦ: у Дніпрі «замінували» 168 будівель

Одне з повідомлень надійшло на електронну пошту кол-центру СБУ про замінування судів, торгових центрів, шкіл, вагонів метро, лікарень у Дніпрі. Фахівці обстежили 167 об’єктів: 14 судів, 25 торгових центрів, 30 лікарень, 6 вагонів метро, 92 школи. Інформація про мінування не підтвердилася, підозрілих та вибухонебезпечних матеріалів не було виявлено.
Ще одне повідомлення надійшло на електронну пошту кол-центру СБУ про мінування ТЦ “Епіцентр”. Будівлю ТЦ перевірили. Повідомлення також виявилося неправдивим.
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