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В Днепре в АТБ и Сильпо окончательно исчезли бесплатные пакеты

Сегодня 10:25
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В июне 2021 года вступил в силу Закон «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины». Он предусматривает постепенный отказ от массового использования тонких полиэтиленовых пакетов.

Новости Днепра про В Днепре в АТБ и Сильпо окончательно исчезли бесплатные пакеты

Сначала такие пакеты стали платными, а уже с 1 января 2023 их использование в торговле, сфере услуг и заведениях питания запретили даже в отделах, где продают мясо, рыбу и крупы «на вес».

За нарушение требования закона предусмотрены штрафы.

Согласно закону, запрет не будет касаться биоразлагаемых пакетов, но такая упаковка обязательно должна иметь соответствующую маркировку и соответствовать европейским стандартам.

Журналисты Dnepr.info решили проверить, есть ли полиэтиленовые пакеты в супермаркетах Днепра.

В «Сильпо» мы нашли только биоразлагаемые пакеты на 2 и 3 кг. Цена – 1,19 и 1,50 грн соответственно. Также есть эко-сумки.

Новости Днепра про В Днепре в АТБ и Сильпо окончательно исчезли бесплатные пакеты

В «АТБ» выбор более широкий — пакеты-«майки» с ручками и без.

Новости Днепра про В Днепре в АТБ и Сильпо окончательно исчезли бесплатные пакеты

Новости Днепра про В Днепре в АТБ и Сильпо окончательно исчезли бесплатные пакеты

Есть биоразлагаемые по 1,6 грн и эко-сумки по 4,5 грн. 

Новости Днепра про В Днепре в АТБ и Сильпо окончательно исчезли бесплатные пакеты

По нашим наблюдениям, люди часто приходят со своими пакетиками, но многие берут и те, что есть в магазине.

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