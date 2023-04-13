В Днепре в АТБ и Сильпо окончательно исчезли бесплатные пакеты

Сначала такие пакеты стали платными, а уже с 1 января 2023 их использование в торговле, сфере услуг и заведениях питания запретили даже в отделах, где продают мясо, рыбу и крупы «на вес».
За нарушение требования закона предусмотрены штрафы.
Согласно закону, запрет не будет касаться биоразлагаемых пакетов, но такая упаковка обязательно должна иметь соответствующую маркировку и соответствовать европейским стандартам.
Журналисты Dnepr.info решили проверить, есть ли полиэтиленовые пакеты в супермаркетах Днепра.
В «Сильпо» мы нашли только биоразлагаемые пакеты на 2 и 3 кг. Цена – 1,19 и 1,50 грн соответственно. Также есть эко-сумки.
В «АТБ» выбор более широкий — пакеты-«майки» с ручками и без.
Есть биоразлагаемые по 1,6 грн и эко-сумки по 4,5 грн.
По нашим наблюдениям, люди часто приходят со своими пакетиками, но многие берут и те, что есть в магазине.
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