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Як працює громадський транспорт в Дніпрі 13 квітня

Сьогодні 09:00
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Сьогодні, 13 квітня у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт в Дніпрі 13 квітня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працює 92 автобусних маршрутів. Загалом курсує 722  автобусів (з них 123 – великої місткості).

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