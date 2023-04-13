На Днепропетровщине сегодня прогремят громкие взрывы

Сегодня, 13 апреля, на Днепропетровщине прогремят громкие взрывы. Это касается жителей Кривого Рога. Речь идет о плановых взрывах в промышленных карьерах, которые будут слышны в некоторых районах города.
Так, в 12:00 взрыв запланирован в карьере №3 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В 14:00 – в карьере «Северный» (услышат жители Саксаганского и Центрально-Городского районов).
Все взрывы контролируются, поэтому сохраняйте спокойствие.
Но не игнорируйте воздушную тревогу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в Соборном районе ночью раздался взрыв: комментарий полиции.
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