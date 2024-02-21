На Дніпропетровщині рятувальники більше години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

Сьогодні, 21 лютого, о 3:50 на лінію «101» повідомили про пожежу в будинку, розташованому на вулиці Дубкова села Радушне Криворізького району.
Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що займання виникло у двоповерховому житловому будинку. Горів дах, внутрішнє оздоблення стін та майно на площі 60 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Пожежу ліквідували о 5:02.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО).
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