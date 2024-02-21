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  • На Дніпропетровщині рятувальники більше години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

На Дніпропетровщині рятувальники більше години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

Сьогодні 09:25
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Площа займання склала 60 кв. м.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники більше години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

Сьогодні, 21 лютого, о 3:50 на лінію «101» повідомили про пожежу в будинку, розташованому на вулиці Дубкова села Радушне Криворізького району.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що займання виникло у двоповерховому житловому будинку. Горів дах, внутрішнє оздоблення стін та майно на площі 60 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Пожежу ліквідували о 5:02.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники більше години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники більше години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники більше години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)Українська

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