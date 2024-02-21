На Днепропетровщине спасатели больше часа тушили пожар в двухэтажном доме (ФОТО)

Площадь возгорания составила 60 кв. м.

Сегодня, 21 февраля, в 3:50 на линию «101» сообщили о пожаре в доме, расположенном на улице Дубковая села Радушное Криворожского района.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что возгорание возникло в двухэтажном жилом доме. Горела крыша, внутренняя отделка стен и имущество на площади 60 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожар ликвидировали в 5:02.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью на Криворожской неожиданно вспыхнул Renault (ФОТО).

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