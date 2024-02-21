Сьомий збитий літак протягом тижня: українські воїни “приземлили” російський винищувач

Українські воїни “приземлили” російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вечного полета, братья», – написав він.
Зазначимо, це вже сьомий збитий літак протягом тижня: напередодні воїни ЗСУ збили чотири Су-34 та два Су-35.
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