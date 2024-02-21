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До 17:00: які будинки у Дніпрі сьогодні залишаться без світла

Сьогодні 07:00
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Зарядіть телефон!

Новости Днепра про До 17:00: які будинки у Дніпрі сьогодні залишаться без світла

Сьогодні, 21 лютого, у Дніпрі у деяких будинках будуть вимикати світло.

Усе через те, що приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові ремонтні роботи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • ж/м Тополя-1: 1;
  • пров. Джинчарадзе: 1-Т;
  • Запорізьке шосе: 40, 42, 48, 60.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про До 17:00: які будинки у Дніпрі сьогодні залишаться без світлаУкраїнська

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