До 17:00: які будинки у Дніпрі сьогодні залишаться без світла

Сьогодні, 21 лютого, у Дніпрі у деяких будинках будуть вимикати світло.
Усе через те, що приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові ремонтні роботи.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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