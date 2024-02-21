До 17:00: які будинки у Дніпрі сьогодні залишаться без світла

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Сьогодні, 21 лютого, у Дніпрі у деяких будинках будуть вимикати світло.

Усе через те, що приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові ремонтні роботи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

ж/м Тополя-1: 1;

пров. Джинчарадзе: 1-Т;

Запорізьке шосе: 40, 42, 48, 60.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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