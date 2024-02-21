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На Дніпропетровщині лунали вибухи: працювала ППО

Сьогодні 07:41
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Дякуємо нашим захисникам!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині лунали вибухи: працювала ППО

Учора пізно ввечері російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину 4 “шахеди” – їх знищили наші оборонці. ППО працювала у Дніпровському та Павлоградському районах.

Загалом вчора російські війська запустили по Україні 19 дронів, 13 з них було знищено.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Також пізно ввечері окупанти били з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, минулося без руйнувань та постраждалих.

В інших громадах області ніч була тихою. Мирного дня, – додав Лукашук.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині лунали вибухи: працювала ППОУкраїнська

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