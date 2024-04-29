На Дніпропетровщині ручка мотоблоку пробила голову дачнику, який порався на городі: деталі від медиків

Нещасний випадок стався вчора, 28 квітня. Важку травму отримав 71-річний чоловік під час роботи на земельній ділянці, повідомила медик “швидкої” Лариса Буданцева.
Раніше в ДСНС повідомляли, що рятувальники допомагали жителю Петриківського району. Тепер з’явилися подробиці.
Під час роботи на домашній ділянці перекинувся мотоблок і травмував чоловіка. На виклик терміново виїхала бригада Кам’янської станції Петриківської підстанції обласного центру ЕМД.
Приїхавши на місце, медики з’ясували, що 71-річному чоловіку ручка руля пробила праве око та ввійшла в мозок і виступає під шкірою потиличної частини черепа. Фельдшером була викликана служба ДСНС, яка відрізала ручку від основного механізму.
А тим часом постраждалому, у якого була масивна кровотеча з ока, надавалась екстрена медична допомога. На допомогу прибула друга бригада “швидкої”.
Медики наклали пов’язки, знеболили пацієнта, підключили периферійні катетери, провели інфузія розчинів і кисневу підтримку.
З діагнозом: відкрита ЧМТ. Стороннє тіло головного мозку. Проникне поранення правого ока, кома другого ступеню, постраждалого госпіталізовано до Кам’янської ЛШМД. Після проведення КТ діагностики і інтубації трахеї його бригадою інтенсивної терапії ушпиталили до лікарні в Дніпрі.
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