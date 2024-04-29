На Дніпропетровщині ручка мотоблоку пробила голову дачнику, який порався на городі: деталі від медиків

Нещасний випадок стався вчора, 28 квітня. Важку травму отримав 71-річний чоловік під час роботи на земельній ділянці, повідомила медик “швидкої” Лариса Буданцева.

Раніше в ДСНС повідомляли, що рятувальники допомагали жителю Петриківського району. Тепер з’явилися подробиці.

Під час роботи на домашній ділянці перекинувся мотоблок і травмував чоловіка. На виклик терміново виїхала бригада Кам’янської станції Петриківської підстанції обласного центру ЕМД.

Приїхавши на місце, медики з’ясували, що 71-річному чоловіку ручка руля пробила праве око та ввійшла в мозок і виступає під шкірою потиличної частини черепа. Фельдшером була викликана служба ДСНС, яка відрізала ручку від основного механізму.