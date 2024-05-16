День вишиванки 2024: значення символів, квітів і хто перший вдягнув вишиванку під піджак

Журналісти dnepr.info зібрали цікаві факти про цей день.
Свій традиційний малюнок та кольори для вишивки має не лише кожен регіон України, а й кожне село. На Закарпатті традиційні візерунки для вишиванки – геометричні фігури, на Волині переважають рослинні «малюнки», два кольори в оформленні вишиванки були традиційними для Вінницької, Хмельницької та Черкаської областей. На Полтавщині та Чернігівщині традиційними вважаються однотонні вишиванки, де збігається колір сорочки та ниток з яких виконано малюнок на ній.
Кожна вишиванка несе у собі «таємне» послання, оскільки кожен візерунок має певне значення й сьогодні. Так, ромб вважається символом родючості та добробуту, квадрат – обіцяє баланс та удачу, спіраль є символом змін, хрест – захист від темних сил та духовне просвітлення, ромашка – символ кохання, калина – безсмертя та довголіття.
Найпопулярнішими кольорами були білий, червоний та чорний. Нитки інших кольорів у вишиванках з’явилися згодом.
При цьому велика кількість орнаментів, що використовуються у вишивці, є язичницькими та рунічними символами. Перші вишиванки вважалися не просто одягом, а мали більше містичне значення. Їх одягали для захисту від зла.
Перед тим, як почати вишивати сорочку собі або своєму майбутньому чоловікові, дівчина мала попоститися, помолитися і вимити руки. Вишиваючи чоловічу сорочку, дівчина нашіптувала заклинання чи молитви, щоб захистити чоловіка від зла і щоб він був їй вірний.
Вишиванка вважалася святковим одягом, а першим, хто поєднав її зі звичайним піджаком та брюками, є письменник Іван Франко.
Вишивальних швів існує понад 200 різновидів. Серед найпоширеніших: гладь, повзнунок, кручений шов, мережка, плетінка, козлик, виколювання. При цьому традиційна для нас сьогодні вишивка хрестиком з’явилася порівнянно не так давно, лише в середині XIX століття.
На вишивку вручну однієї сорочки може йти від двох тижнів до трьох років, залежно від складності техніки.
Історія появи вишиванки вишитої чорними нитками – «борщівської» досить сумна. Вважається, що під час однієї із війн турки знищили всіх чоловіків у селі Борщівка. Жінки цього та сусідніх сіл протягом кількох поколінь одягали саме такі вишиванки на знак скорботи.
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