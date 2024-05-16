День вишиванки 2024: значення символів, квітів і хто перший вдягнув вишиванку під піджак

Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Він відзначається щорічно, третього четверга травня. Вперше імпровізований день вишиванки влаштувала студентка Чернівецького університету. 2006 року вона запропонувала друзям одягнути вишиванки на лекції. Її пропозицію одногрупники підтримали і згодом цей «досвід» перейняли інші студенти та викладачі.

Журналісти dnepr.info зібрали цікаві факти про цей день.

Свій традиційний малюнок та кольори для вишивки має не лише кожен регіон України, а й кожне село. На Закарпатті традиційні візерунки для вишиванки – геометричні фігури, на Волині переважають рослинні «малюнки», два кольори в оформленні вишиванки були традиційними для Вінницької, Хмельницької та Черкаської областей. На Полтавщині та Чернігівщині традиційними вважаються однотонні вишиванки, де збігається колір сорочки та ниток з яких виконано малюнок на ній.

Кожна вишиванка несе у собі «таємне» послання, оскільки кожен візерунок має певне значення й сьогодні. Так, ромб вважається символом родючості та добробуту, квадрат – обіцяє баланс та удачу, спіраль є символом змін, хрест – захист від темних сил та духовне просвітлення, ромашка – символ кохання, калина – безсмертя та довголіття.

Найпопулярнішими кольорами були білий, червоний та чорний. Нитки інших кольорів у вишиванках з’явилися згодом.

При цьому велика кількість орнаментів, що використовуються у вишивці, є язичницькими та рунічними символами. Перші вишиванки вважалися не просто одягом, а мали більше містичне значення. Їх одягали для захисту від зла.

Перед тим, як почати вишивати сорочку собі або своєму майбутньому чоловікові, дівчина мала попоститися, помолитися і вимити руки. Вишиваючи чоловічу сорочку, дівчина нашіптувала заклинання чи молитви, щоб захистити чоловіка від зла і щоб він був їй вірний.

Вишиванка вважалася святковим одягом, а першим, хто поєднав її зі звичайним піджаком та брюками, є письменник Іван Франко.

Вишивальних швів існує понад 200 різновидів. Серед найпоширеніших: гладь, повзнунок, кручений шов, мережка, плетінка, козлик, виколювання. При цьому традиційна для нас сьогодні вишивка хрестиком з’явилася порівнянно не так давно, лише в середині XIX століття.

На вишивку вручну однієї сорочки може йти від двох тижнів до трьох років, залежно від складності техніки.

Історія появи вишиванки вишитої чорними нитками – «борщівської» досить сумна. Вважається, що під час однієї із війн турки знищили всіх чоловіків у селі Борщівка. Жінки цього та сусідніх сіл протягом кількох поколінь одягали саме такі вишиванки на знак скорботи.

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