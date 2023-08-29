На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла безвісти

На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну Домініку Матійчук.
28 серпня о 8:20 дівчина пішла з дому у м. Вільногірськ та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетрвській області.
Прикмети: зріст близько 155-160 см, спортивної статури, темне волосся, карі очі.
Була одягнена: чорні джинсові шорти, чорна футболка, чорні кросівки з білими смужками “Adidas”. При собі мала спортивну сумочку “Adidas”.
Якщо ви бачили дівчину чи знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 066 280 84 66, 096 586 94 41, 098 067 80 96 чи на “102”.
Важлива будь-яка інформація!
Оновлено: працівники поліції розшукали дівчину. З нею все добре.
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