На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла безвісти

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На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну Домініку Матійчук.

28 серпня о 8:20 дівчина пішла з дому у м. Вільногірськ та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетрвській області.

Прикмети: зріст близько 155-160 см, спортивної статури, темне волосся, карі очі.

Була одягнена: чорні джинсові шорти, чорна футболка, чорні кросівки з білими смужками “Adidas”. При собі мала спортивну сумочку “Adidas”.

Якщо ви бачили дівчину чи знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 066 280 84 66, 096 586 94 41, 098 067 80 96 чи на “102”.

Важлива будь-яка інформація!

Оновлено: працівники поліції розшукали дівчину. З нею все добре.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують бабусю, яка страждає на втрату пам’яті.

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